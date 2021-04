Covid: Lombardia, Bocci (Pd) 'bene test salivari, finalmente qualcosa si muove'

21 aprile 2021 a

Milano, 21 apr. (Adnkronos) - "Qualcosa finalmente si muove". Così Paola Bocci, consigliera Pd alla Regione Lombardia, commenta l'impegno della Giunta regionale nell'ottenimento dei test salivari.

"Il 12 aprile -spiega l'esponente dem- avevamo portato in Aula un'interrogazione a risposta immediata all'assessora al Welfare Moratti che chiedeva di attivare un piano di screening diffusi e ripetuti sulla popolazione studentesca per garantire la maggiore sicurezza possibile. Avevamo citato anche l'iniziativa di Bollate, che sta tuttora sperimentando il tracciamento attraverso i tamponi salivari in collaborazione con il centro di ricerca dell'Università statale".

"Ci auguriamo -conclude- che alle dichiarazioni odierne del governatore Fontana corrisponda un impegno a pianificare tempestivamente adeguate ed estese attività di screening e monitoraggio nelle scuole lombarde, perché sia contenuto il rischio di possibili nuove chiusure alle lezioni in presenza".