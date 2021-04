Covid: Giani, 'In Toscana 936 nuovi casi, tasso positivi al 3,72%'

21 aprile 2021 a

Firenze, 21 apr. - (Adnkronos) - "I nuovi casi registrati in Toscana sono 936 su 25.175 test di cui 14.596 tamponi molecolari e 10.579 test rapidi. Il tasso dei nuovi positivi è 3,72% (11,5% sulle prime diagnosi)". Lo annuncia su Facebook il presidente della Toscana, Eugenio Giani, anticipando il dato del bollettino regionale sull'andamento dell'epidemia di coronavirus.

Aggiunge Giani nel post: "Le Asl e strutture sanitarie stanno contattando tutte le persone estremamente vulnerabili della categoria A che, dopo il messaggio di presa in carico, non hanno ancora ricevuto comunicazioni per il vaccino".