Covid: Gelmini, 'soddisfatti da dl, ma si può migliorare'

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - "Con il decreto varato oggi in Consiglio dei ministri abbiamo definito una road map per riaperture intelligenti e in sicurezza - come aveva chiesto Forza Italia - introdotto un green pass italiano, riportato la gran parte degli studenti in aula, ripristinato la fascia gialla, che era stata sospesa per legge. Come ha affermato Antonio Tajani, siamo soddisfatti, ma si può migliorare". Lo afferma Maria Stella Gelmini, ministro per gli Affari regionali e le autonomie.

"Dal 26 aprile inizia una nuova stagione e, in relazione ai dati dei contagi e della campagna vaccinale, saranno possibili ulteriori passi avanti - prosegue -. Forza Italia insisterà perché si ponga rimedio ad alcune incongruenze sui settori della ristorazione, dello sport e del wedding, ma questo resta il decreto della ripartenza in sicurezza".