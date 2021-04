Beni culturali: Carabinieri Tpc recuperano dipinto del XVI secolo

21 aprile 2021 a

Roma, 21 apr. (Adnkronos) - Un'importante opera pittorica di scuola veneta del XVI secolo, trafugata nella notte tra il 30 novembre e l'1 dicembre 1981 e recuperata dai Carabinieri del Comando per la Tutela del Patrimonio Culturale (Tpc), torna finalmente al Castello Lanciano di Castelraimondo (Macerata). La consegna è avvenuta nelle mani di Luigi Tapanelli, presidente e legale rappresentante della Fondazione di Religione Ma.So.Gi.Ba.

Il dipinto è comparso sul mercato antiquariale quando stava per essere battuto in vendita da una casa d'aste lombarda. I militari della Sezione Elaborazione Dati del Comando Tpc, che quotidianamente monitorano centinaia di opere pubblicate in vari cataloghi di vendita, hanno comparato le immagini del bene in asta con quelle contenute nella “Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti” identificando l'opera. Per la sua importanza storico-culturale, il dipinto era inserito nel “bollettino” delle opere d'arte trafugate, pubblicazione annuale dal titolo “Arte in Ostaggio”, realizzata dal Comando TPC sin dal 1973, strumento fondamentale per contrastare il traffico illecito di opere d'arte.