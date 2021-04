Arte: Franceschini, 'Italian Council porta nel mondo creatività e giovani talenti' (2)

21 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Italian Council opera su tre ambiti di intervento, suddivisi in otto azioni: lo sviluppo dei talenti introduce un'ulteriore novità rispetto alle edizioni precedenti e prevede due tipologie di borse (grant): la prima borsa è destinata a sostenere residenze di ricerca all'estero presso istituzioni accreditate, finalizzate allo sviluppo professionale di artisti, curatori e critici di tutte le età; la seconda borsa è destinata al supporto della pura ricerca artistica, critica e curatoriale in prospettiva internazionale, con particolare riguardo alle giovani generazioni e agli artisti, curatori e critici emergenti. Scadenza il 21 giugno 2021;

Il secondo ambito è la promozione internazionale di artisti, curatori e critici italiani sostiene da un lato le proposte di progetti di mostre monografiche presso istituzioni internazionali e dall'altro la partecipazione di artisti a manifestazioni internazionali, che possono comprendere – a titolo esemplificativo – biennali, triennali, festival o mostre collettive di alto prestigio. Novità introdotta dal bando è il contributo per eventi collaterali all'acquisizione di opere di artisti italiani da parte di musei stranieri. Potranno infine essere sostenuti progetti che coinvolgono curatori italiani invitati come guest curator di mostre o manifestazioni internazionali e progetti editoriali internazionali per valorizzare e promuove a livello internazionale la cultura visiva, l'arte e la critica d'arte italiana degli ultimi 50 anni.