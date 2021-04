Superlega: Ranieri, 'favole come il mio Leicester sono il bello del calcio'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Leggendo quello che vogliono fare alcuni club europei, la prima cosa che mi è venuta alla memoria è stata l'impresa del Leicester. A prescindere che ci sia di mezzo anche io. Il bello del calcio è proprio questo: dove il più piccolo può competere con i grandi giganti del calcio mondiale". Queste le parole dell'ex allenatore del Leicester e ora tecnico della Sampdoria, Claudio Ranieri, intervenuto in conferenza stampa a proposito della Superlega.

"Quello che stanno cercando di fare - prosegue Ranieri alla vigilia del match con il Sassuolo - è sbagliato, non è giusto, non è calcio. Mi auguro soltanto una cosa: che Fifa e Uefa abbiano gli strumenti idonei per lottare contro questo grosso gigante e che abbiano la volontà di lottare".