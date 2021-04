Sport: al via progetto 'racchette in classe' (2)

20 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Tramite il Progetto “Racchette in Classe” si offre l'opportunità alle Scuole Tennis della tipologia Top, Super e Standard, eccezionalmente Basic e Club, e alle Scuole di Beach Tennis e di Padel, riconosciute dalla Fit, di “adottare” Scuole Primarie, privilegiando gli Istituti Comprensivi più vicini alla sede dei Circoli Tennis. In ambito scolastico il Progetto sarà seguito da Preparatori Fisici laureati in Scienze Motorie.

Per la Fit preferibilmente da coloro che posseggono la qualifica di Preparatore Fisico di 1° e di 2° grado nel Tennis, che dovranno proporre il mini-Tennis, e/o il mini-Beach Tennis, e/o il mini-Padel sia in orario curricolare che extracurricolare.

La fase finale del progetto "Racchette in Classe" si terrà a Torino nel mese di novembre, in concomitanza con uno dei grandi eventi organizzati dalla Federazione Italiana Tennis.