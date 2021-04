Sport: al via progetto 'racchette in classe'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. - (Adnkronos) - Saranno almeno 450 le scuole tennis riconosciute dalla Fit che potranno adottare le Scuole Primarie, accompagnate da un insegnante Fit (Tennis, Beach Tennis e Padel), da un tecnico della FITeT e da un tecnico della Fipt, per la realizzazione del Progetto “Racchette in Classe”, validato da Sport e Salute S.p.A. e dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca, per l'anno 2021.

La Federazione Italiana Tennis (Tennis, Beach Tennis e Padel), la Federazione Italiana Tennis Tavolo e la Federazione Italiana Palla Tamburello, in sinergia fra loro, promuovono infatti a livello nazionale il Progetto Racchette in Classe, iniziativa che nasce con l'intento di avvicinare gli alunni delle scuole primarie a tutte le discipline.

L'iniziativa è supportata da Kinder Joy of moving, il progetto di Responsabilità Sociale del Gruppo Ferrero nato per diffondere e promuovere la pratica sportiva come una sana abitudine quotidiana, soprattutto tra i più giovani e trasmettere l'importanza dello sport per la crescita, la socializzazione e la formazione dei ragazzi. Il Progetto, al suo settimo anno di attività, ha ricevuto anche quest'anno il riconoscimento dal Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca quale attività progettuale valida per l'anno 2021.