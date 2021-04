Spazio, Crew Dragon 2 di SpaceX pronta al lancio

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - E' tutto pronto per la missione Crew Dragon 2 di Space X, la seconda operativa del Programma Commerciale Crew della Nasa con astronauti a bordo. Il Falcon 9 è già sulla rampa di lancio della base di Cape Canaveral in Florida (Usa) per portare in orbita sulla Iss i 4 astronauti dell'equipaggio fra i quali vola, per la prima volta in questo programma, anche l'astronauta europeo dell'Esa Thomas Pesquet di nazionalità francese. Sulla navetta con Pesquet ci sono gli americani della Nasa Shane Kimbrough e Megan McArthur ed il giapponese Akihiko Hoshide. Il lancio è programmato al momento per giovedì 22 aprile alle 06,11 ora locale quando in Italia saranno le 12,11.

Durante la conferenza pre-lancio di oggi, i mission managers di Nasa e Space X hanno confermato di essere pronti. "We are 'go' for launch" ha detto Steve Stich, manager del Commercial Crew Program presso il Kennedy Space Center. "Sia giovedì che venerdì il tempo di lancio sembra buono" anche se c'è "preoccupazione" per i venti in quota sulla rampa. "Venerdì sembra migliore di giovedì, ma continueremo a guardare. Domani abbiamo un altro briefing e decideremo quando è il momento giusto per prendere una decisione" ha sottolineato Stich nelle sue dichiarazioni riportate dalla Nasa.

La missione Crew 2 di Space X ha una durata di sei mesi sulla Stazione Spaziale Internazionale. Per la navetta di Elon Musk è il secondo lancio e la missione vede il francese Pesquet assumere l'incarico di comandante della Iss, secondo europeo a ricoprire questo prestigioso ruolo dopo l'italiano Luca Parmitano. Franke De Winne, responsabile del Centro Astronauti Europei e del programma Iss dell'Agenzia Spaziale Europea, ha sottolineato che questo lancio "sarà solo l'inizio di altre missioni che vedranno partire un astronauta europeo dal Kennedy Space Center". Quando Pesquet sarà sulla Iss nel ruolo di comandante, ad approdare sulla Stazione sarà infatti anche l'europeo Matthias Maurer e poi sarà la volta dell'italiana Samantha Cristoforetti.