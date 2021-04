Scuola: Fontana, 'rientro al 100% e trasporto pubblico al 50% equazione insostenibile' (2)

20 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Per Fontana, ad ogni modo, tenere le scuole aperte dovrebbe comunque essere una priorità.

"Le criticità della Lombardia sono di tutte le Regioni, anche gli edifici scolastici variano da situazione a situazione. Per questo per me è importante l'autonomia delle scuole. Per me la scuola deve funzionare in presenza sempre. Che in questa situazione esistano una serie di problemi è altrettanto vero", sottolinea il governatore.

"Partendo dal presupposto della necessità di riaprire, bisogna trovare soluzioni intermedie che ci consentano di riaprire e rispettare le regole. La priorità in assoluto è tenerle aperte, anche quando le abbiamo chiuse è stato un momento di sofferenza", conclude.