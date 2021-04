Roma: Cappa (Iv), 'sosteniamo Calenda, non andiamo al tavolo centrosinistra'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr (Adnkronos) - "Noi sosteniamo Carlo Calenda, il miglior candidato che il centrosinistra potrebbe sostenere. E' il campo da ottobre, è il migliore in campo, un ex ministro che ama Roma e che potrebbe riportare Roma al posto che merita. Per questo non partecipiamo stasera alla riunione del tavolo del centrosinistra a Roma". Lo spiega Marco Cappa, coordinatore di Italia viva nella Capitale.

"Perchè il centrosinistra non coglie l'opportunità offerta dalla candidatura di Calenda? La nostra scelta è chiara, è il Pd che ha cambiato posizione, senza chiarezza. Ora il tavolo dovrebbe certificare quello che il Pd ha già deciso -spiega ancora Cappa-. Non abbiamo nulla contro le primarie, le abbiamo sempre difese. Ma, tra l'altro, appare difficile in tempo di pandemia pensare a delle primarie da svolgere anche da remoto".