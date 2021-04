Grillo: Conte, 'comprendo angoscia Beppe ma non trascurare dolore ragazza e familiari'/Rpt

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Comprendo le preoccupazioni e l'angoscia di un padre, ma non possiamo trascurare che in questa vicenda ci sono anche altre persone, che vanno protette e i cui sentimenti vanno assolutamente rispettati, vale a dire la presunta vittima, la giovane ragazza direttamente coinvolta nella vicenda e i suoi familiari che stanno vivendo anche loro momenti di dolore e sofferenza". Così l'ex premier e capo politico in pectore del M5S, Giuseppe Conte, intervenendo sul video di Beppe Grillo sulla vicenda giudiziaria del figlio Ciro.