Estate 2021 In tutta sicurezza con SAFETY BEACH® e LA BASE BALNEARE-DONNEDAMARE

20 aprile 2021 a

a

a

(Milano 20 aprile 2021) - Milano 20 aprile 2021. La Base Balneare con Donnedamare, il sindacato nato nel 2018 grazie alla sua Presidente Bettina Bolla, per tutelare i diritti di tanti concessionari balneari italiani, sposa il progetto SAFETY BEACH®. Ideato da 7EVENTS, Agenzia Milanese guidata da Massimo Turturro, dopo un primo esperimento nel 2020 per distinguere e identificare l'unica spiaggia libera in Italia, gestita nel rispetto delle regole indicate nei protocolli Covid 19, con accessi limitati, controllo del distanziamento e registrazione degli ospiti, nel 2021 diventa una vera e propria guida dei litorali italiani per un'estate al mare in piena sicurezza.

Attraverso il portale SAFETYBEACH.IT (attivo dal 1 giugno 2021) sarà infatti possibile identificare tutti gli Stabilimenti Balneari aderenti al Progetto e che applicano rigidi protocolli attenendosi a un modello di Gestione e Sanificazione condiviso. A rendere riconoscibili gli stabilimenti balneari: bandiere SAFETY BEACH®, colonnine dispenser di gel per mani, segnaletiche con le regole comportamentali, utilizzo di presidi medico chirurgici per la sanificazione, gadget educativi per i bambini, ma soprattutto un attento controllo delle regole stabilite dal Governo.

Bettina Bolla, Presidente di La Base Balneare con DONNEDAMARE e imprenditrice balneare a Varazze, afferma: “Il sindacato La Base Balneare vuole rassicurare gli ospiti degli stabilimenti balneari per la stagione 2021 attuando tutte le misure possibili per prendersi cura delle persone che scelgono le nostre destinazioni e le nostre strutture. Non c'è dubbio che anche quest'anno vincerà chi scommette e investe sulla sicurezza. La Base balneare lo scorso anno è stato il primo a proporre un protocollo di gestione dell'emergenza COVID, con prescrizioni poi fissate dallo stesso governo. Dopo il marchio di sostenibilità ambientale, quest'anno lanceremo il progetto SAFETY BEACH®”

Massimo Turturro, ideatore di SAFETY BEACH®, afferma: “Trasformare un ostacolo in una opportunità. Questo è sempre stato il mio approccio al lavoro e alla vita. L'anno scorso, da poco iniziato il lockdown, mi sono subito chiesto cosa potessi fare con la mia agenzia di comunicazione ed eventi. E così è nato SAFETY BEACH® un progetto a costo zero per gli stabilimenti grazie al contributo di aziende partner che stanno aderendo a questa iniziativa. Sono fiero di questa preziosa collaborazione con La Base Balneare-DONNEDAMARE “

Per ulteriori informazioni

[email protected]

Per ulteriori informazioni stampa

Wedo PR ON DEMAND

Elena Cornacchia -

Antonella Felicetti –