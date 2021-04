Covid: Paragone, 'Italexit presenta mozione sfiducia a Speranza'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Italexit ha presentato in Senato la mozione di sfiducia al ministro Speranza, appoggiata anche da Fratelli d'Italia e 'L'Alternativa C'è'". Lo annuncia il leader Gianluigi Paragone. "Una decisione inevitabile, anche in seguito ai documenti emersi durante l'ultima puntata di Report. Le mail mostrate in trasmissione hanno confermato le pressioni da parte di Ranieri Guerra nei confronti del professor Zambon per silenziare il report, fortemente critico nei confronti dell'operato del governo, redatto dal gruppo di studiosi dell'Oms di Venezia".

"Ma soprattutto -dice ancora Paragone- hanno confermato che Speranza, che si è sempre rifiutato di avere un confronto con Zambon, era a conoscenza di tali pressioni. Davanti a fatti così lampanti, appare fuori luogo la difesa d'ufficio di Speranza messa in atto in questi giorni da alcuni organi di stampa ed esponenti politici. Qui non siamo nel campo delle opinioni, qui parlano i fatti".