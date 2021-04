Covid: Iss, 'da Regioni 1.207 genotipizzazioni a settimana, picchi 2mila al giorno'

20 aprile 2021 a

Milano, 20 apr. (Adnkronos Salute) - "Le Regioni hanno segnalato all'Istituto superiore di sanità 1.207 genotipizzazioni medie a settimana, con picchi di 2mila al giorno durante le indagini di prevalenza (flash survey). In base a dati dell'Ecdc", il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie, "l'Italia è tra i Paesi Ue ad implementare il sequenziamento" di Sars-CoV-2 per monitorare la diffusione di varianti del coronavirus pandemico. Lo sottolinea l'Iss in un tweet.