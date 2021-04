Campiello Giovani: venerdì 23 aprile l'annuncio della cinquina (2)

20 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Grazie alla partnership con la Collezione Peggy Guggenheim, ai 5 finalisti verrà consegnata la Membership Card della Collezione, un pass speciale che consentirà loro di visitare tutti i musei Guggenheim di Venezia, New York e Bilbao, e oltre 10 musei di arte moderna e contemporanea in Italia. Inoltre, i finalisti del Campiello Giovani verranno invitati nei prossimi mesi a sviluppare insieme al celebre museo un progetto tra letteratura e arte, in una chiave d'ispirazione reciproca.

Come da tradizione, il vincitore del Campiello Giovani verrà poi proclamato durante la conferenza stampa finale del Premio Campiello a settembre e premiato durante la cerimonia finale del concorso rivolto ai senior che si terrà sabato 4 settembre. Il vincitore del Campiello Giovani si aggiudica un viaggio studio in un paese europeo. Da alcune edizioni, inoltre, grazie alla collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, il vincitore viene inserito nella giuria delle Olimpiadi di Italiano, mentre il vincitore delle Olimpiadi entra nella Giuria allargata del Campiello Giovani.