20 aprile 2021 a

a

a

Torino, 20 apr. (Adnkronos) - Il giocatore della Juventus, "Federico Bernardeschi ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento si unirà alla squadra domattina presso il JTC", spiega il club bianconero.