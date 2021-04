Animali: Salvini, 'bastonare chi maltratta e chi fa business criminale'

20 aprile 2021 a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "Bastonare, uso un termine un po' crudo, quelli che fanno affari o sfogano la loro frustrazione con chi non si può difendere". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, intervenendo ad una conferenza stampa organizzata per presentare il piano del partito contro le zoomafie e il randagismo. Presenti Filippo Maturi, responsabile del dipartimento Benessere animale; l'euorparlamentare Cinzia Bonfrisco e il senatore Maurizio Campari, che ha riassunto gli obiettivi dell'iniziativa del Carroccio: "censire la popolazione, microchippare, banca dati nazionale, incentivare le adozioni con aiuto fiscale".

Occorre un "inasprimento di pene per chi abbandona, maltratta, sevizia, uccide. Ci sono alcuni esseri umani bipedi -ha sottolineato Salvini- che non meritano neanche l'accostamento con alcuni animali d'affezione, nel senso che gli animali veri sono quelli su due zampe, spesso e volentieri". Il leader del Carroccio ha poi puntato il dito contro il "business della criminalità organizzata" che "fattura mezzo miliardo di euro all'anno" e ha sottolineato la necessità di colpire i "canili lager, anche per rispettare il lavoro enorme di chi gli animali veramente li raccoglie dalla strada, li protegge e non vede l'ora di riaffidarli ad una nuova famiglia. Altri invece tengono sotto sequestro questi animali perchè fatturano una media di 5 euro al giorno, se c'è una struttura che ne occupa mille fate i calcoli del giro d'affari".