Covid: Ciriani, 'sfiducia Fdi a Speranza, no attesa infinita commissione inchiesta'**

20 aprile 2021 a

a

a

Roma, 20 apr. (Adnkronos) - "La commissione di inchiesta la chiediamo da sei mesi, però non possiamo attendere all'infinito la commissione di inchiesta, per cui questo atto politico non possiamo ritirarlo, anzi andiamo avanti con determinazione. Se qualcuno vuole aggiungere la propria firma è il benvenuto, una cosa non esclude l'altra". Lo dice Luca Ciriani, capogruppo di Fdi al Senato, annunciando, inzieme al capogruppo in commissione Sanità Franco Zaffini, la presentazione della mozione di sfiducia al ministro della Salute, Roberto Speranza, e la reciproca adesione tecnica per il raggiungimento delle firme necessarie con quelle presentate da 'L'Alternativa c'è' e 'Italexit'. Ciriani aggiunge che alla prossima riunione della Conferenza dei capigruppo verrà chiesta la calendarizzazione.