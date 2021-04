19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - "Una società chiusa in questo modo è un crimine contro il calcio". E' il pensiero del direttore tecnico del Bayer Leverkusen, Rudi Voeller, in merito alla Superlega. "Per un club in cui i tifosi cantano "You'll never walk alone" è vergognoso. Borussia Dortmund e Bayern che non hanno aderito? Dimostra che hanno una spina dorsale", aggiunge l'ex attaccante della Roma alla 'Bild'.