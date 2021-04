Superlega: Juric, 'sarebbe un peccato, così si va verso il business'

19 aprile 2021 a

a

a

Verona, 19 apr. - (Adnkronos) - "Secondo me il calcio è un'altra cosa rispetto ad altri sport, è molto più radicato. Non è come l'Nba, qui parliamo di cultura, di amore e passione. Così si va verso il business, puntando ai tifosi di altri paesi, dove questa cultura del tifo non è radicata. Sarebbe un peccato. Dopo il Covid si sono persi dei soldi che magari queste squadre cercano di recuperare". Così l'allenatore del Verona, Ivan Juric, commenta la nascita della Superlega, nel corso della conferenza stampa alla vigilia del match con la Fiorentina.