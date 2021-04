19 aprile 2021 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Oggi chi se lo può permettere fa quello che vuole". Così Delio Rossi all'Adnkronos a proposito della nascita della Superlega. L'ex tecnico di Lazio e Fiorentina ha poi aggiunto: "Da un punto di vista sportivo non è un bene per il calcio. Tutte queste innovazioni sono più per un calcio economico".