Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - Dieci miliardi di euro in 23 anni per la mutualità, da versare a favore del calcio femminile, del calcio giovanile e di base. E' questa la cifra che la Superlega verserà in termini di solidarietà. La cifra di 434 milioni l'anno per i prossimi 23 anni, supera di 160 milioni quanto attualmente versa la Uefa per la mutualità.