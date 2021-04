19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. - (Adnkronos) - “Sport e Salute si occupa dello sport di tutti e per tutti. La super lega nasce come torneo di pochi: non credo faccia bene allo sport e ai tifosi". Il presidente di Sport e Salute, Vito Cozzoli, commenta così all'Adnkronos, la nascita della Superlega.