Superlega: Castaldo, 'passo fatale per rendere calcio ancor più schiavo business'

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Questa #SuperLeague europea mi sembra l'ennesimo passo, forse quello fatale, per rendere il calcio sempre più oligarchico e schiavo del business. È una condanna per club e serie minori all'emarginazione sportiva, e per i loro tifosi a rinunciare persino a sognare. #NoGrazie!". Lo scrive su Twitter il vicepresidente del Parlamento Europeo in quota M5S, Fabio Massimo Castaldo. Segue un altro tweet con un post scriptum: "ma se l'Italia sarà rappresentata solo da Juve, Inter e Milan... da noi la chiameranno #SuperLegaNord?".