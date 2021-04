19 aprile 2021 a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "Un incontro positivo con il presidente Draghi". Lo dice Maria Elena Boschi al termine dell'incontro della delegazione Iv a palazzo Chigi con il presidente Mario Draghi. "Al centro dell'utilizzo delle risorse del Recovery abbiamo voluto mettere la sanità che per noi resta essenziale non solo per l'emergenza Covid ma anche per la programmazione futura".