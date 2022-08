PAYBACK lancia la nuova campagna "Acchiappa i Coupon" per essere sempre più vicino ai propri clienti

19 aprile 2021 a

a

a

(Roma 19 aprile 2021) - Roma 19/04/2021

Per arricchire la campagna e premiare ancora di più i clienti, PAYBACK lancia anche il concorso “Acchiappa il Premio” con un jackpot di 50.000€ pari ad oltre 10 milioni di punti che i clienti potranno usare per richiedere premi del catalogo PAYBACK o buoni sconto presso alcuni Partner del Programma. Questa campagna vede la partecipazione corale di Carrefour, Esso, Mondadori Store, GrandVision, Gruppo Bricofer, Hertz, Maxi Zoo, PittaRosso e Rossopomodoro.

L'iniziativa rappresenta un importante stimolo al business dei molti Partner che negli anni hanno deciso di far parte del programma, consapevoli del contributo che PAYBACK sa dare.

Una consapevolezza testimoniata dal sempre crescente numero di aziende che decidono

di entrare nel network PAYBACK (Rossopomodoro l'esempio più recente) e che vedono

nella logica di coalizione l'opportunità di raggiungere un'esponenzialità che solo una configurazione multipartner può offrire, con l'obiettivo di stimolare l'acquisizione di nuovi clienti, incrementare il valore dei clienti esistenti, in un'ottica di evolution della customer base, e ridurre il tasso di churn.

Luca Leoni, CEO di PAYBACK Italia commenta così la nuova campagna e il valore che essa rappresenta a favore dei consumatori e dei retailer aderenti all'iniziativa promozionale: “Con il lancio della nuova campagna “Acchiappa i Coupon!”, vogliamo supportare Retailer e Clienti in questo momento che vede le esperienze di acquisto, soprattutto nel canale fisico, particolarmente colpite dagli effetti dell'emergenza sanitaria. Siamo convinti che lavorare a questa campagna in questo periodo, significhi supportare i nostri Partner per favorire una proficua ripresa, dando alle loro offerte una visibilità e un'esposizione media che solo una piattaforma come PAYBACK può offrire”.

PAYBACK Italia

PAYBACK, società del Gruppo American Express, è l'innovativo Programma fedeltà multipartner che coinvolge in Italia marchi leader nei principali settori del largo consumo e dei servizi American Express, BNL, Bricofer, Carrefour, Esso, Mondadori Store, GrandVision, e oltre 250 online. Il Programma offre l'opportunità ai consumatori di accumulare punti, grazie a un'unica carta fedeltà, con le spese di tutti i giorni, anche online, e di trasformarli in premi o sconti sugli acquisti effettuati presso i principali Partner del Programma. Per le aziende partner, PAYBACK rappresenta la possibilità di usufruire di una delle più innovative ed avanzate piattaforme di marketing che combina l'opportunità di contattare milioni di clienti con la capacità di personalizzare le offerte per ciascuno di essi.

______________________________________________________________________________________________________________________

Il valore di 40€ è ottenibile attraverso l'utilizzo di tutte le promozioni presenti nel volantino ed è basato su una stima che include la

conversione dei punti in buoni sconto in cassa e l'utilizzo dei coupon sconti su transazioni di almeno 30€ ciascuno.

Per maggiori informazioni:

Per contatti: