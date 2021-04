19 aprile 2021 a

(Adnkronos) - Jose Mourinho è stato esonerato dal Tottenham. Lo riporta in esclusiva il Telegraph. Stamattina, il quotidiano britannico aveva riferito che l'allenatore portoghese era stato convocato dai vertici del club londinese. In particolare, il presidente del club, Daniel Levy, secondo il Telegraph intendeva agire in modo "drastico" a seguito dei deludenti risultati ottenuti dalla squadra nella seconda parte della stagione di Premier League.