Roma, 19 apr. (Adnkronos) - "La pandemia come un'occasione per nuova idea della società? Questa è l'idea della sinistra, fa accapponare la pelle. Io al governo con questi che non stimo, ci sto per l'appello di Mattarella". Lo dice Matteo Salvini a Quarta Repubblica su Rete4.