Covid Sicilia, oggi 1.123 contagi: bollettino 19 aprile

(Adnkronos) - Sono 1.123 i nuovi contagi di coronavirus in Sicilia secondo i dati del bollettino di oggi, 19 aprile. Si registrano altri 10 morti. In tutto nell'isola sono 26.322 i casi positivi (-564 rispetto a ieri) e di questi 1.262 sono ricoverati in regime ordinario, 176 in terapia intensiva e 24.884 sono in isolamento domiciliare. I pazienti dimessi o guariti nelle ultime 24 ore sono 549. Da ieri sono stati processati 14.416 tamponi. Il totale dei decessi nell'isola dall'inizio della pandemia sale a 5.172, mentre sono 196.642 i casi totali.