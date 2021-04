Covid: Sicilia, flash mob ristoratori sul terrazzo del commissario Montalbano

19 aprile 2021 a

Palermo, 19 apr. (Adnkronos) - Un flash mob che culminerà in un luogo simbolo: il gterrazzo del commissario Montalbano, a Punta secca, nel ragusano. E' l'iniziaitiva di un gruppo di ristoratori siciliani che tornano in piazza. Questa volta, saranno i luoghi di Montalbano a ospitare la protesta, organizzata da Co.Ri.Sicilia, il movimento che si è costituito per rappresentare le istanze degli operatori del settore. Venerdì prossimo, 23 aprile, a partire dalle 10, è in programma un flash mob a Punta Secca, a piazza Faro e in piazza Torre, accanto alla villetta che, nella fiction televisiva, è la casa del celebre commissario. Sono stati invitati anche i sindaci dei comuni iblei e la deputazione nazionale e regionale. "Vogliamo far vedere a tutti ciò che facevamo prima della pandemia, ciò che era il nostro lavoro e che ora non è più - dicono - Concluderemo in modo forte, consegnando simbolicamente le nostre Partite Iva: lo faremo sul terrazzo della casa di Montalbano, luogo simbolo della cultura e del turismo di questa zona della Sicilia". "E non ci fermiamo - annunciano -vogliamo incontrare a Palermo il presidente della Regione, Nello Musumeci. Chiediamo che il governo dell'isola si faccia carico delle difficoltà atroci di un settore che e' trainante per l'economia della Sicilia e che, in questa crisi, sta pagando un prezzo più altro degli altri".