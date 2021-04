Covid: Meloni a Draghi, 'dopo un anno stop coprifuoco'

19 aprile 2021 a

a

a

Roma, 19 apr. (Adnkronos) - Sulle riaperture "chiediamo al governo un cambio di paradigma. Per noi non è nelle prerogative del governo italiano stabilire se e quando i cittadini possono uscire di casa o tenere aperta la loro attività". Così la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, al termine dell'incontro sul Recovery a Palazzo Chigi con il premier Mario Draghi in cui, spiega, si è parlato anche del tema delle aperture.

"Le norme possono essere anche stringenti - riconosce Meloni - se non bastano due metri se ne mettono cinque. Ma la norma deve essere generale e riguardare tutti. Il governo si deve assumere la responsabilità dei protocolli ma dopo più di un anno non si può più consentire che il governo stabilisca chi può fare o non fare qualcosa. Cose come il coprifuoco, che non c'entrano niente con la lotta al contagio, per Fdi non si possono più portare avanti. Su questo siamo stati molto fermi".