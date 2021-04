Conduent Transportation realizza un sistema innovativo per contare i passeggeri di autobus e tram in Italia

19 aprile 2021 a

- Il monitoraggio del fattore di carico consente una gestione tempestiva della capienza dei mezzi in conformità alle normative per contrastare il COVID-19

MILANO, Italia, e FLORHAM PARK, N.J., April 19, 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Conduent Transportation, parte dell'azienda di servizi e soluzioni per i processi aziendali Conduent Incorporated (Nasdaq: CNDT), ha annunciato oggi la realizzazione a Bergamo di un nuovo sistema per monitorare il numero massimo di passeggeri sugli autobus gestiti dall'Azienda Trasporti Bergamo (ATB) e dai tram gestiti dalla società associata Tramvie Elettriche Bergamasche (TEB). Il sistema consentirà ad ATB e TEB di conformarsi facilmente alle normative governative in vigore atte a gestire la pandemia di COVID-19.

Le normative, emanate dal Ministero dei trasporti italiano in risposta alla pandemia, limitano il numero di passeggeri di autobus e tram al 50% della capacità massima indicata nel libretto di circolazione del veicolo. Il sistema di conteggio automatico dei passeggeri consente ad ATB e TEB di monitorare il carico, o "fattore di carico", di ogni singolo veicolo in tempo reale.

"Dopo il duro colpo inflitto dall'emergenza COVID-19 nella zona, la comunità di Bergamo vuole tornare alla normalità. I trasporti pubblici sono una parte essenziale di questa ripartenza", ha affermato Gianni Scarfone, Direttore generale di ATB e CEO di TEB. "Il limite massimo di passeggeri a bordo, attualmente impostato al 50%, consente ai cittadini di viaggiare in conformità alle normative sanitarie in vigore. Il sistema di Conduent ci consente di monitorare il fattore di carico in tempo reale. Così, possiamo comunicare con i nostri clienti".

Come funziona il sistemaConduent Transportation ha installato dispositivi di conteggio automatico dei passeggeri con telecamera a infrarossi su tutti gli autobus ATB e i tram TEB operanti a Bergamo e nei 29 comuni circostanti, che servono una popolazione di circa 380.000 abitanti. Le telecamere a infrarossi contano i passeggeri che salgono e scendono da autobus e tram e comunicano i dati a un nuovo software sviluppato da Conduent, il quale riporta, in tempo reale, il numero di posti disponibili direttamente sul cruscotto del conducente e sui display esterni dell'autobus. Il numero di posti liberi viene visualizzato anche sui terminali del centro operativo ATB e TEB, che mostrano la posizione dei veicoli su ogni tratta e presso le fermate dei passeggeri. I dati vengono esportati anche nell'app mobile ATB, rendendo le informazioni facilmente disponibili per i cittadini.

"In Conduent, abbiamo riconosciuto l'importanza e l'urgenza di realizzare questo importante sistema per la città di Bergamo. ATB e TEB sono i primi operatori di trasporto pubblico in Italia a disporre di una soluzione completa per la gestione del conteggio dei passeggeri e delle relative informazioni per i cittadini", ha dichiarato Jean-Charles Zaia, Direttore generale della divisione Trasposto pubblico presso Conduent Transportation. "Collaborando con ATB e TEB, abbiamo sviluppato un potente strumento che fornisce ai passeggeri informazioni essenziali per utilizzare il servizio di trasporto pubblico in modo sicuro".

Conduent Transportation è un fornitore leader di soluzioni di trasporto automatizzate e basate su analisi per le agenzie governative. Queste soluzioni, che spaziano dalla ricarica per l'utilizzo su strada, alla gestione di parcheggi e marciapiedi fino ai sistemi avanzati di trasporto e pubblica sicurezza, consentono di offrire servizi semplificati e personalizzati a cittadini e passeggeri. L'azienda serve i clienti del settore dei trasporti da oltre 50 anni e opera in oltre 20 paesi.

Informazioni su Conduent Conduent offre servizi e soluzioni mission-critical per conto di aziende e governi, ottenendo risultati eccezionali per i propri clienti e per milioni di persone che fanno affidamento su tali servizi. Attraverso processi, tecnologie e i nostri team inclusivi e dedicati, le soluzioni e i servizi Conduent permettono di automatizzare i flussi di lavoro, migliorare l'efficienza, ridurre i costi e promuovere la crescita dei ricavi. Ecco perché gran parte delle aziende Fortune 100 e oltre 500 enti governativi dipendono da Conduent ogni giorno per gestire le loro interazioni essenziali e far progredire le proprie attività.

I servizi e le soluzioni differenziati di Conduent migliorano le esperienze per milioni di persone al giorno, inclusi tre pazienti su quattro assicurati negli Stati Uniti, 10 milioni di dipendenti utilizzano i servizi RU e quasi 18 milioni ne utilizzano i benefit. Le soluzioni di Conduent offrono risultati eccezionali per i propri clienti, tra cui un risparmio di 16 miliardi di dollari grazie alla revisione delle fatture di spese mediche connesse alle richieste di risarcimento dei lavoratori, un aumento dell'efficienza fino al 40% nelle operazioni degli uffici delle risorse umane, una riduzione fino al 27% dei costi dei benefit governativi e un miglioramento fino al 40% delle spese finanziarie, contabili e di approvvigionamento. Ha inoltre migliorato i tempi di interazione del servizio clienti fino al 20% con una maggiore soddisfazione dell'utente finale. Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.conduent.com.

