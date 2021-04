19 aprile 2021 a

Mosca, 19 apr. (Adnkronos) - Il Presidente russo Vladimir Putin interverrà al vertice sul clima online organizzato per giovedì dagli Stati Uniti, ha reso noto il Cremlino. Il suo intervento sarà dedicato all'approccio russo "nel contesto della creazione di una vasta cooperazione internazionale per invertire gli impatti negativi dei cambiamenti climatici globali". L'intervento di Putin sarà trasmesso in diretta dalla televisione.