19 aprile 2021 a

a

a

Milano, 19 apr. - (Adnkronos) - E' in corso l'Assemblea della Lega di Serie A. In sede presente solo l'amministratore delegato Luigi De Siervo, mentre le venti società sono tutti collegati in video-conferenza. Presenti anche i tre club italiani tra i fondatori della Superlega: Inter, Juventus e Milan.