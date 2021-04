Calcio: Ct Norvegia, 'Juve ha perso con Atalanta, che ci fa in Superlega?'

19 aprile 2021 a

Oslo, 19 apr. - (Adnkronos) - "Negli ultimi tre anni in Champions League la Juventus è stata eliminata da Ajax, Lione e Porto. Ieri ha perso con l'Atalanta, ha solo due punti in più del Napoli e rischia di non qualificarsi alla prossima Champions. Che cosa diavolo ci fa nella Superlega?". Lo dice il ct della Norvegia, Bjarne Solbakken, ai microfoni di Tv2. no, in merito alla presenza del club bianconero tra i 12 fondatori della Superlega.