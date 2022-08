Riaperture, Burioni: "Pass per spostamenti idea ottima"

18 aprile 2021 a

(Adnkronos) - "Secondo me l'idea del 'pass' è ottima". Lo dice il virologo Roberto Burioni commentando, su Twitter, l'ipotesi di un pass che -con le progressive riaperture- darebbe la possibilità di muoversi liberamente su tutto il territorio nazionale e avere l'accesso a determinati eventi, sia culturali che sportivi.

"Impedire a chi rifiuta il vaccino i movimenti e l'ingresso nei bar e nei ristoranti sarà più efficace di qualunque obbligo nello spingere gli indecisi a vaccinarsi", aggiunge Burioni.

"Faccio notare ai polemici distratti -sottolinea quindi in un successivo messaggio- che nel mio tweet c'è scritto 'a chi rifiuta il vaccino' non 'a chi non può vaccinarsi'".