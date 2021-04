18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Ho passato la mia prima domenica da imputato per sequestro di persona. Io ho fatto il mio quello per cui mi pagavano gli italiani. Vado a processo e mi sembra una scelta politica. E' il solito vizio della sinistra che quando non ci riesce alle elezioni, prova a vincere in tribunale ma io paura non ne ho". Lo dice Matteo Salvini al Tg5.