Roma, 18 apr. (Adnkronos) - "Il governo con il Pd? Porto pazienza e lo faccio per l'Italia. Il presidente Mattarella ci ha chiesto di lavorare insieme per uscire da questa emergenza e questo comporta il fatto di avere pazienza ma lo faccio per il mio Paese". Lo dice Matteo Salvini al Tg5.