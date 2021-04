18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - A Imola, durante il Gp del Made in Italy, il ministro Luigi Di Maio, il presidente della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini e il sindaco di Imola, Marco Panieri, hanno incontrato i medici e gli infermieri presenti sugli spalti. “Grazie di tutto, siete un esempio per tutto il Paese. Vi saremo per sempre grati”, ha dichiarato Di Maio.