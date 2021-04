Covid Puglia, oggi 1.278 contagi e 17 morti: bollettino 18 aprile

18 aprile 2021 a

Bari, 18 apr. (Adnkronos) - Sono 1.278 i contagi da coronavirus in Puglia oggi, 18 aprile, secondo i dati del bollettino della regione. Da ieri, resi noti altri 17 morti. Nel dettaglio, scende la curva dei nuovi contagi rispetto a ieri, a fronte di una diminuzione del numero dei tamponi. In lieve aumento il numero dei decessi, crescono in modo costante i guariti e calano ancora gli attuali positivi e i ricoverati. Come si può osservare nel bollettino epidemiologico quotidiano stilato dalla Regione, sulla base delle informazioni del Dipartimento della salute, 10.201 test, sono emersi 1.278 casi positivi: 474 in provincia di Bari, 96 in provincia di Brindisi, 114 nella provincia Bat, 239 in provincia di Foggia, 137 in provincia di Lecce, 211 in provincia di Taranto, 1 caso di residente fuori regione, 6 casi di provincia di residenza non nota.

Sono 51.438 i casi attualmente positivi mentre ieri erano 51.515 (-77). I pazienti ricoverati sono 2.174 mentre ieri erano 2.191 (-17).

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia dall'inizio dell'emergenza è di 220.231 così suddivisi: 85.426 nella provincia di Bari; 21.461 nella provincia di Bat; 16.162 nella provincia di Brindisi; 40.106 nella provincia di Foggia; 21.422 nella provincia di Lecce; 34.584 nella provincia di Taranto; 730 attribuiti a residenti fuori regione; 340 provincia di residenza non nota.