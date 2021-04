17 aprile 2021 a

a

a

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Se per avere difeso il mio paese dovrò venire più spesso a Palermo vorrà dire che verrò più spesso a Palermo, darò una mano ai palermitani a vivere in una città più a misura d'uomo. Oggi se non fosse zona rossa sarei andato volentieri al cimitero dei Rotoli dove ci sono accatastate centinaia di bare". Lo ha detto Matteo Salvini parlando dopo il rinvio a giudizio per la nave Open Arms.