Open Arms: Salvini a processo per sequestro persona 'sopporterò cristianamente'/Adnkronos

Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Mi dispiace solo per i miei figli, sopporterò cristianamente per avere difeso il mio paese. Ma passare per un sequestratore no, è ridicola proprio l'idea...". Sono da poco passate le tre del pomeriggio quando Matteo Salvini lascia l'aula bunker del carcere Ucciardone di Palermo. E' scuro in viso e non nasconde la sua profonda delusione. Pochi minuti prima il Gup del Tribunale Lorenzo Jannelli lo ha rinviato a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio, un'accusa pesantissima. Secondo la Procura di Palermo, l'ex ministro dell'Interno nell'agosto del 2019 avrebbe illegittimamente negato lo sbarco a 147 migranti soccorsi a largo di Lampedusa dalla nave della ong Open Arms. Non sono bastate le 113 pagine di memoria difensiva depositata nei giorni scorsi e neppure le due ore e mezzo di discussione dell'avvocata Giulia Bongiorno, che ha ribadito l'estraneità di Salvini alle accuse, per convincere il gup Jannelli a scegliere il non luogo a procedere.

L'udienza preliminare non deve valutare se sussiste o meno la responsabilità penale dell'imputato, ma se ci sono elementi sufficienti a sostenere l'accusa in giudizio e, secondo il giudice, "non ci sono elementi per decidere un proscioglimento". Ecco perché ha disposto per Salvini il processo che inizierà il prossimo 15 settembre davanti alla seconda sezione penale del Tribunale di Palermo. "E' una decisione dal sapore politico più che giudiziario", dice tranchant Salvini incontrando i giornalisti assiepati in un ingresso laterale del carcere Ucciardone. "Al processo emergeranno delle verità - spiega, con accanto l'avvocata Bongiorno - Non sono preoccupato, perché non ho nulla da temere". "Ho fatto quello che ho fatto e lo rifarò con orgoglio, dovessi avere nuovamente una responsabilità di governo", ha aggiunto.