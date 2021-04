Open arms: Gava, 'popolo Lega e cittadini onesti sono con Salvini'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - “Qualcuno ancora pensa che si possa abbattere il 'nemico' mandandolo a processo per una decisione politica presa, tra l'altro, collegialmente da tutto un Governo e finalizzata a difendere i confini meridionali dell'Europa. È un sistema che non ha mai funzionato e non funzionerà nemmeno questa volta. Matteo Salvini affronterà anche questa prova a testa alta, con la consapevolezza di aver sempre e solo difeso gli interessi degli italiani: il popolo della Lega e tutti i cittadini onesti, che credono nella giustizia giusta, sono con lui”. Così il sottosegretario alla Transizione ecologica e deputato della Lega, Vannia Gava.