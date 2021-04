Fascismo: suolo pubblico solo se antifascisti, Tar Sicilia 'lede la Costituzione' (2)

17 aprile 2021 a

a

a

(Adnkronos) - "Quello che ci interessava soprattutto era sollevare il caso, anche a livello nazionale - spiega Rallo - Questa sentenza adesso diventa giurisprudenza e speriamo possa servire a svelenire questo clima di contrapposizione che in questi ultimi anni è stato creato in Italia". Un clima "artificiale - sottolinea l'ex deputato di An - creato appositamente da alcuni e che ci ha riportato ai livelli del dopo guerra. Parlare di antifascismo dopo il 1945, o di anticomunismo dopo il 1991, è un non senso".

"Le sentenze possono più o meno essere condivise ma vanno rispettate - commenta all'Adnkronos il sindaco di Trapani che comunque, nell'attesa del giudizio del Tar, non ha applicato il regolamento - Non voglio fare Ponzio Pilato, ma da osservatore esterno so che entrambe le parti, sia chi ha voluto la modifica al regolamento sia chi ha presentato il ricorso, sono rispettosi della Costituzione. I principi a cui si ispiravano i consiglieri sono contenuti nella Costituzione, forse però la formulazione ha travalicato le competenze di un organo, pur rispettabile, come il Consiglio comunale".