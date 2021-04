Covid: Meloni, 'Speranza simbolo fallimento, 50mila sì a petizione popolare per dimissioni'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - "Siccome Roberto Speranza è il simbolo di questo fallimento, penso che non sia adatto per fare il ministro della Salute in una situazione come questa in Italia. Ed è la ragione per la quale Fratelli d'Italia ha presentato una mozione di sfiducia in Parlamento nei confronti di Roberto Speranza, perchè in un sistema democratico se non fai bene il tuo lavoro si deve porre il problema che non stai facendo bene il tuo lavoro e il Parlamento decide se quel ministro lo vuole tenere o non lo vuole tenere, perchè questi sono gli strumenti di cui dispone l'opposizione". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, durante una diretta Facebook.

"Grandissima levata di scudi -ha aggiunto- si è mossa tutta l'intellighentia, hanno fatto una petizione per difendere Roberto Speranza che è stata firmata da Travaglio, dall'Anpi, da Guccini, da Scanzi, da Gad Lerner e chi più ne ha più ne metta. Bello, non cambio idea, anzi abbiamo rilanciato con una petizione popolare 'sfiduciamosperanza.it', per sapere cosa pensa la gente normale di Roberto Speranza, non l'intellighentia. Sapete quante firme ha raccolto in meno di 24 ore? 50mila, di persone normali, che non sono visibili come Gad Lerner e Francesco Guccini, ma che magari hanno subito sulla loro pelle i provvedimenti di Roberto Speranza".