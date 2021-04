Covid: Meloni, 'riaperture boutade comunicativa'

17 aprile 2021 a

Roma, 17 apr. (Adnkronos) - Le riaperture sono una "boutade comunicativa", perchè "se piove non lavori e non puoi lavorare all'interno". Lo ha affermato Giorgia Meloni, presidente di Fratelli d'Italia, in una diretta Facebook, sottolineando che ristoranti e bar potranno tornare "a utilizzare i loro spazi interni il primo giugno, tra un mese e mezzo. Neanche Conte aveva lavorato così", perchè lo scorso anno, dopo il lockdown, "aveva permesso la riapertura degli spazi interni il 18 maggio".