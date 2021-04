Covid: Labriola (Fi), 'riapriamo Italia senza richiuderla per comportamenti scorretti'

18 aprile 2021 a

Roma, 18 apr. (Adnkronos) - “Grazie al lavoro dei ministri di Forza Italia e del coordinatore nazionale Antonio Tajani, dal 26 aprile il Paese tornerà a sperare. Forza Italia è al Governo per dare un contributo fatto di competenza, responsabilità e ascolto delle necessità degli italiani ma l'allentamento significativo delle restrizioni grazie anche al grande lavoro che sta svolgendo il generale Figliuolo, non vorrà dire però abbassare la guardia contro il Covid". Lo afferma Vincenza Labriola, deputata di Forza Italia.

"Aiutiamo il Paese a rialzarsi tutti insieme, con il rispetto delle regole per uscire da questo incubo che dura oramai da un anno. Riapriamo l'Italia in sicurezza -aggiunge- ma soprattutto cerchiamo di non richiuderla a causa di comportamenti scorretti. Basta veramente poco, indossare sempre correttamente la mascherina, disinfettare le mani e non abbassare la mascherina quando si conversa restano regole indispensabili".