Palermo, 17 apr. (Adnkronos) - "Letta si è messo la felpa degli stranieri io non ho tempo per questo. Mi occupo di riaperture e di vaccini. Dal 26 si torna a nuova vita". Così il leader della Lega Matteo Salvini dopo il rinvio a giudizio per sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio per la vicenda della nave Open Arms.