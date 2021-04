Motomondiale: Marquez, 'bella sensazione essere di nuovo in MotoGp'

16 aprile 2021 a

Portimao, 16 apr. (Adnkronos) - “È stata una bella giornata, una bella sensazione essere di nuovo in MotoGp. Al primo run la pista non andava bene ma mi sentivo bene sulla moto. Al mattino mi sentivo meglio perché il braccio era fresco, riposato e avevo una buona potenza. Nel pomeriggio ho dovuto lavorare di più per riscaldare il braccio e ho sentito che era più stanco. Ma siamo in una situazione migliore di quella che ci aspettavamo prima del fine settimana". Sono le parole del pilota della Honda Marc Marquez dopo le due sessioni di prove libere del Gp del POrtogallo di MotoGp al rientro dall'infortunio al braccio. "Sto guidando la moto, seguendo la mia strada e i tempi sul giro stanno arrivando bene. La domanda principale per me è ancora come reagirà il braccio durante il fine settimana. È fantastico essere tornati, abbiamo lavorato molto duramente per questo momento ed è fantastico raggiungerlo", ha aggiunto lo spagnolo che ha chiuso sesto le seconde libere di giornata.